2020/11/08 | 13:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، فيما أكد ضرورة النهوض بالصروح الثقافية ودعم الشباب المبدعين.وشدد رئيس الجمهورية، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “أهمية مواصلة العمل ودفع عجلة الثقافة في البلد في مختلف الاختصاصات الفنية، وتقديم الدعم الى الأوساط الثقافية والأدبية، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بالصروح الثقافية ودعم الشباب المبدعين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بالصروح الثقافية ودعم الشباب المبدعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).