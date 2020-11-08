العزاوي: تقسم العراق يعني الخراب والدمار والاقتتال

2020/11/08 | 13:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد رأى الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، اليوم الاحد، ان تقسم العراق يعني الخراب، والدمار، والاقتتال، والحرب الاهلية.‏وقال العزاوي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “ندعم اللا مركزية الادارية بعد استقرار العراق ونرفض التقسيم تحت أي عنوان كان”.وأضاف، ان “مشروع التقسيم يعني الخراب، والدمار، والاقتتال، والحرب الاهلية”، …

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