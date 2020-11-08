النزاهة تعلن نسبة إفصاح أعضاء مجلس النواب والوزراء عن ذممهم المالية

2020/11/08 | 13:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة، نسبة استجابة الوزراء وأعضاء مجلس النوَّاب في الدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة، لافتة الى ارتفاع نسبة المُفصحين مقارنة بالأعوام المنصرمة إلى نسب غير مسبوقة.وأشارت دائرة الوقاية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى “ارتفاع نسبة المفصحين عن ذممهم المالية من أعضاء مجلس النوَّاب من (92%) بتاريخ …

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