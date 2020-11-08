2020/11/08 | 13:54 - المصدر: عين العراق

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الأحد 8 نوفمبر 2020 | 01:47 مساءً | عدد القراءات : 14

للمرة الأولى..



روحاني يعلق على خسارة ترامب ويوجه رسالة إلى بايدن!

علق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، للمرة الأولى على خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، موجها رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال روحاني، في كلمة له خلال اجتماع الحكومة: "حان الوقت الآن للإدارة الأمريكية المقبلة لتعويض أخطاء الماضي واحترام القواعد الدولية والالتزام بالالتزامات الدولية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "لقد التزمت جمهورية إيران الإسلامية دائما بالتزاماتها إذا تم التقيد بها بشكل مسؤول من قبل جميع الأطراف، واعتبرت التفاعل البناء مع العالم بمثابة إستراتيجية لها"، مشددا على "انتصار مقاومة الأمة الإيرانية في الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأمريكية".

وقال الرئيس الإيراني، "إن الشعب الإيراني بمقاومته البطولية للحرب الاقتصادية المفروضة أثبت أن سياسة الضغط الأمريكية القصوى محكوم عليها بالفشل"، مؤكدا أن إيران "تحبذ دوما التواصل البناء مع العالم".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".



وأضاف أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين

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