نادي نوروز يوقع عقدا مع لاعب مالي

2020/11/08 | 13:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع اللاعب المالي فودي موري رسميا عقدا مع نادي نوروز لكرة القدم لموسم واحد.

وقال المشرف على نادي نوروز لكرة القدم دلير عبد الله لـ PUKmedia، ان اللاعب فودي موري من اصل مالي وقع رسميا عقدا لموسم واحد مع نادي نوروز.

ويلعب موري في الخط الامامي ولعب سابقا في في الدوري التونسي والافريقي والمالي.

ويشارك نادي نوروز العام الجاري في دوري كوردستان الممتاز لكرة القدم وكاس العراق ولديه لاعب واحد في الخطوط الامامية وهو بريما توري الكوتديفواري.

PUKmedia خاص

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