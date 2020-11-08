وفد وزاري سعودي يبدأ زيارة رسمية للعراق

2020/11/08 | 13:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: يبدأ، اليوم الأحد، وفد وزاري سعودي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، زيارة رسمية لجمهورية العراق.ويضم الوفد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير …

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