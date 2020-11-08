الحشد الشعبي: عمليات جبال مكحول مستمرة لحين تحقيق الأهداف

2020/11/08 | 13:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد آمر اللواء السادس للحشد الشعبي حيدر الاسدي، ان عملية تطهير جبال مكحول في صلاح الدين مستمرة لحين تحقيق أهدافها.وقال الاسدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قوات الحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها عثرت على مضافات متعددة وأنفاق لداعش فضلا عن رفع العديد من العبوات الناسفة التي زرعتها عناصر داعش لإعاقة تقدم القطعات الامنية شمال صلاح الدين “.وأضاف الاسدي ان “العمليات انطلقت وفق معلومات استخبارية ورصد دقيق لتحركات د١١عش بواسطة الطائرات المسيرة في جبال مكحول”، لافتا الى ان “قواتنا تسير وفق الخطط المرسومة لحين تحقيق أهدافها شمال صلاح الدين”.وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية أمنية مشتركة لتفتيش وتطهير جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين.



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