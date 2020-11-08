عبدالمهدي يهنأ الرئيس جو بايدن ويؤكد ان خبرة بايدن بشؤون العراق ستكون خير عون لنا جميعاً

2020/11/08 | 14:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الاحد، الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مؤكدا أن خبرتهم الطويلة بشؤون العراق والمنطقة ستكون خير عون لنا جميعا في تصحيح المسارات التي اختلت كثيرا خلال السنوات الماضية.وقال عبد المهدي … Readmore

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