2020/11/08 | 14:03 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة ان مدارس البصرة لا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية وجاء هذا التصريح بعد قرار لجنة الصحة والسلامة المركزية باطلاق العام الدراسي الجديد في الـ ٢٩ من الشهر الحالي.وبعد مسح لمعظم مدارس محافظة البصرة التي يشكل الدوام الثلاثي نسبة كبيرة منها، مع تقادم البنى التحتية لنسبة كبيرة أخرى وأهمها عدم توفر المياه والمرفقات الصحية التي تحتوي على شروط السلامة ومع وجود تعليمات بضرورة التباعد وتواجد لايزيد عن الـ ١٥ طالب في غرفة الدراسة و لأيام محددة.

ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يرى ان هذه التعليمات القريبة من الحالة المثالية لا تنطبق على نسبة اكثر من ٧٠٪ من مدارس المحافظة وتنطبق بنفس النسبة او أعلى على التعليم الأهلي

لذا ومن الواجب القانوني والانساني يطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة المركزية عبر وزارتي التربية والصحة والحكومة المحلية عبر دائرتي التربية والصحة لتحمل مسؤولياتهم أمام أفراد المجتمع بتوضيح ألآليات التي سيتم اتخاذها مع استمرار تفشي وباء كورونا كوفيد ١٩

ويحذر المكتب من ترك الأمور على حالها لأنها ستكون بيئة جديدة لتفشي الوباء وسيكون الطلبة ضحية دور الوسيط الناقل لوباء قاتل اوقف دول متقدمة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان في البصرة: 70% من المدارس لاتتوفر فيها شروط السلامة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان في البصرة: 70% من المدارس لاتتوفر فيها شروط السلامة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان في البصرة: 70% من المدارس لاتتوفر فيها شروط السلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).