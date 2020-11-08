2020/11/08 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول اعمال جلسة البرلمان يوم غد الاثنين المركز الخبري الوطني.

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