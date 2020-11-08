وزير النقل :شركات صينية تقدم خدماتها في حال لم نتوصل لاتفاق مع دايو

2020/11/08 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _بغداداكد وزير النقل ناصر الشبلي، الاحد، ان المفاوضات مستمرة مع شركة دايو الكورية لاستكمال بناء مشروع ميناء الفاو الكبير.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الشبلي قوله، ان "المفاوضات مستمرة مع دايو الكورية"، مشيرا الى ان "دايو لديها عقدان بمشروع ميناء الفاو تنتهي في 2021".

ولفت الوزير الى ان "شركات صينية جاهزة لتقديم خدماتها في حال لم نتوصل لاتفاق مع دايو".

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