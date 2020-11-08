سعد حافظ: لن استجدي الفرص للعمل كمستشار للديوانية

2020/11/08 | 14:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

كشف المدرب سعد حافظ، انه لن يستجدي الفرص من ادارة نادي الديوانية للعمل كمستشار فني لفريق كرة القدم.

وقال حافظ في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اقالتي من تدريب نادي الديوانية قرار غير مهني، كون الخسارة امام الكرخ جاءت بسبب ظروف المباراة غير الطبيعية”.

واوضح أن “رئيس النادي حسين العنكوشي، ابلغني بعد اقالتي بأن اعود للعمل كمستشار فني للنادي ولكني رفضت هذا الامر، كوني لا استجدي الفرص”.

واثار خبر اقالة سعد حافظ ضجة في الوسط الرياضي كونه اقيل بعد ثلاث مباريات من انطلاق الدوري فقط.



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