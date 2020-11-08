جدل المثقفين بين روايتي 1948 و 1967 - محسن ابو رمضان

2020/11/08 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان بعد إعلان صفقة ترامب وخطة الضم ومسار التطبيع.



تزايد حديث بعض المثقفين عن اهمية العودة للرواية التاريخية الفلسطينية لشعب هجر من اراضيه عام 48.و اذا كانت الرواية الوطنية الفلسطينية هي التي يجب التمسك بها في مواجهة الرواية التوراتية والأيديولوجية الصهيونية الا اننا يحب أن ندرك مكنونات الصراع وطبيعة موازين القوي والتغيرات عبر التحولات التاريخية .و علية فبعد عام 67واحتلال كل فلسطين أصبح من ......





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