الحزب الاسلامي ينفي انسحابه من الجبهة العراقية

2020/11/08 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – نفى الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي النائب رشيد العزاوي، اليوم السبت، انسحاب الحزب من الجبهة العراقية.وقال العزاوي في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، إنه” بعد انتشار اشاعات عن انسحاب الحزب الإسلامي العراقي من الجبهة العراقية، نؤكد عدم وجود اي مباحثات بيننا وبين السيد رئيس مجلس النواب”.وأضاف […]

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