2020/11/08 | 14:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

صرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابة النائب بدر الزيادي انه لجنة الامن والدفاع النيابية استضافت اليوم في مجلس النواب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية والفريق المتقدم في الوزارة لمناقشة جملةً من القضايا التي تخص الضباط والمنتسبين وبعض المشاكل التي وصلت للجنة لطرحها على المعنيين من وزارة الداخلية.

واضاف الزيادي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” انه تم مناقشة موضوع الدورة الضباط العالي ٥٢ الذين هم لديهم بعض المعوقات في اكمال الإجراءات التي اعاقت المضي بالدورة ومنها شرط العمر والاعداد وامكانية زيادتها وفق معايير تعتمدها الوزارة مع الأخذ بنظر الاعتبار بزيادة الأعداد التي من الممكن استيعابها في الدورة.

واشار الزيادي الى طرح مواضيع تخص الوضع الامني في المحافظات ومناقشة الاحداث الاخيرة في المحافظات ومنها محافظة البصرة وسيتم وضع حلول سريعة لها والتأكيد على استقرار الوضع الأمني في المحافظة وحماية المواطنين والمتظاهرين السلميين وعدم التعدي على القوات الامنية في نفس الوقت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابي تستضيف الفريق المتقدم في الوزارة لمناقشة دورة الضباط العالي ٥٢ وجملةً من القضايا المهمة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابي تستضيف الفريق المتقدم في الوزارة لمناقشة دورة الضباط العالي ٥٢ وجملةً من القضايا المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).