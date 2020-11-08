أمانة بغداد: مدينة الصدر لن تغرق هذا العام

2020/11/08 | 14:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وعدت أمانة بغداد، أهالي مدينة الصدر شرقي العاصمة بان مدينتهم "لن تغرق" هذا العام في حال هطول أمطار غزيرة في موسم الشتاء.

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