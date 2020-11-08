الموارد ترفض الاستثمار في المياه الجوفية

2020/11/08 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت وزارة الموارد المائي الاحد رفضها للاستثمار في المياه الجوفية، مؤكدة ان الخزين المياه الجوفية قليل.

وقالت الوزارة في بيان ان “هناك توجه لبعض المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والاقليميين لاستثمار المياه الجوفية وخاصة للأغراض الزراعية التي تحتاج الى الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية، مبينة ان الوزارة بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر”.

واضافت ان “خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي وان الخزين الاستراتيجي هو حصة اجيال المستقبل من ثروة العراق المائية وكذلك هو خزين حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط”.

واكدت ان “شح المياه الذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية و تزايد عدد سكان العراق، داعية “المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق مع وزارتنا لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروت العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام وتحقيق الرفاه لابناء شعبنا العزيز”.

يذكر ان العراق يعاني من شح للمياه وخاصة الاقسام الغربية من البلاد التي تفتقر لمياه الانهر فيها وقلة الامطار مما يدفع الناس للاستعانة بالابار الارتوازية للحصول على المياه.

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