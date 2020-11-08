2020/11/08 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب محمد شياع السوداني، على قرار الادعاء العام برد الدعوى المقامة ضد شركات الهاتف النقال، مؤكداً أن هذا الامر لا يحدث في بقية دول العالم.

وقال مصدر في تصريح لـ”تقدم” إن “الادعاء العام امر برد الدعوى المقامة ضد شركات الهاتف النقال”، مؤكدا ان “من حق اَي جهة حكومية التعاقد مع من تشاء من الشركات متناسيا ان اصل الدعوى وأساسها هو المادة السادسة والتي تنص على ان الشركات يجب ان تفي بكل التزاماتها قبل التعاقد وان ما قامت به هيئة الاعلام والاتصالات منافٍ لهذا البند لذلك تم رفع الدعوى ضد شركات الهاتف النقال وهيئة الاعلام والاتصالات”.

وفي هذا الصدد، قال السوداني في بيان تلقته “تقدم” إنه “حقيقة حالة من الذهول تنتابني وأنا وسط هذا المشهد ؟؟ حيث لم نسمع في العالم أن الادعاء العام يقف مع الشركات ضد مصلحة الشعب !!!!”.

واضاف ان “هذا ما حصل اليوم حيث طلب الادعاء العام رد الدعوى المقامة من قبلنا ضد قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال بحجة (( ان هيئة الاعلام والاتصالات لها الحق بالتعاقد مع أي شركة ))”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني عن قرار الادعاء العام بشأن شركات الهاتف النقال: هذا لا يحدث بدول العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني عن قرار الادعاء العام بشأن شركات الهاتف النقال: هذا لا يحدث بدول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).