2020/11/08 | 14:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغام داعشية تقتل بالوكالة.. أطنان من المخلفات الحربية تهدد حياة سكان الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/08 | 14:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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