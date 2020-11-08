جدول أعمال البرلمان لجلسة الاثنين

2020/11/08 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين جلسته الاعتيادية لمناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين.

وحصلت وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاحد، على نسخة من جدول الاعمال لجلسة يوم الاثنين التي تتضمن مناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين.

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