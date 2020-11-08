صحيفة عبرية : ايران تطور قدراتها في صناعة طائرات الهليكوبتر وتزويد العراق بنماذج متقدمة

2020/11/08 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية ، الاحد، ان الجمهورية الاسلامية عززت من قدراتها العسكرية بتصنيع طائرات هليكوبتر متقدمة وعبرت عن استعدادها لتزويد العراق بهذه النماذج المحدثة من الطائرات .

ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ تصريحا لقائد سلاح الجو الايراني الجنرال يوسف قرباني قوله إن “ إيران تمتلك “أسطولاً ضخماً من طائرات الهليكوبتر مما يجعلها إحدى القوى المتفوقة في الشرق الأوسط من حيث الردع والقدرة القتالية “.

واضاف أن ” سلاح الجو الايراني يضم طائرات مصنعة محليا تدعى ” هافنيروز” وهي جزء من الجيش ، بنفس الطريقة التي تتعامل بها القوات الامريكية في اماكن اخرى ، لكن ايران تتعامل بشكل أساسي مع طائرات الهليكوبتر والنقل”، مشيرا الى أن ” إيران عززت قدرتها التصنيعية وأنها الآن تصنع حوالي 500 قطعة لطائرات هليكوبتر مختلفة، كما قامت بتركيب نظام الرؤية الليلية على الطائرة من قبل متخصصي الطيران والطيارين والفنيين والشركات القائمة على المعرفة ككل، حيث تم تركيب نظام الرؤية الليلية على طائرات الهليكوبتر واختباره في التدريبات الليلية في مناطق العمليات”.

واوضح أن ” الاجتماع الأخير مع القوات الجوية العراقية سار بشكل جيد و الجانب العراقي كان على استعداد كبير لشراء أجزائنا وتركيب أنظمة الرؤية الليلية على طائرات الهليكوبتر العراقية “.

وتابع التقرير أن ” قدرة إيران على إبقاء طائرات الهليكوبتر الأمريكية من السبعينيات تحلق هي إحدى أعجوبة إنجازات البلاد، كما احتفظت بمجموعة متنوعة من الطائرات الأمريكية من حقبة الشاه تطير بالإضافة إلى طائرات بوينج القديمة “.

وبين ان ” هدف إيران في إنتاج طائرات الهليكوبتر الخاصة بها هو جزء من محاولة سريعة لتصبح أكثر اكتفاءً ذاتيًا ، والاستثمار في بناء طائراتها وسفنها وجيش ضخم من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية”.

واشار التقرير الى ” ان ايران برعت في الصواريخ والطائرات المسيرة لكنها واجهت صعوبة مع المنصات الكبيرة الأخرى مثل طائرات الهليكوبتر والدبابات والطائرات، لكن على الرغم من امتلاك إيران للمعرفة الفنية ، إلا أن العقوبات والمشاكل الاقتصادية أعاقتها في هذا الصدد” مشددا على ان ” الدول التي تبني طائراتها المتطورة تعتبر قلة قليلة في العالم “.



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