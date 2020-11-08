إجمالي المصابين بكورونا يقترب من 50 مليوناً حول العالم

2020/11/08 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاحد (8 تشرين الثاني 2020)، تسجيل ارتفاع مطرد بأعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، لتقترب حصيلة المصابين من 50 مليونا حتى صباح اليوم، مع تجاوز عدد الوفيات المليون و250 ألفا.

وذكرت الجامعة، أن "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 49 مليونا و870 ألف حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 32.8 مليون، في حين تجاوز عدد الوفيات المليون و250 ألف حالة".

وأضافت الجامعة، أن "الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث حصد فيها الفيروس حياة أكثر من 237 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين حتى الآن 9.9 مليون".

وتابعت، أن "البرازيل سجلت 162 ألف حالة وفاة، في وقتٍ بلغ فيه عدد الإصابات حتى الآن أكثر من 5.6 ملايين، لتليها الهند التي سجلت 126 ألف وفاة وأكثر من 8.5 ملايين إصابة".

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