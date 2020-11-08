كربلاء :شرطة الهندية تلقي القبض على متهم قام برمي بيت أقاربه برمانات دخانيه

2020/11/08 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن قسم شرطة الهندية في كربلاء من

القاء القبض على متهم بعد قيامه برمي

اربع رمانات دخانيه أمام دار أحد أقاربه

بسبب خلافات عائلية،مما ادى الى

انفجارها وانبعاث الدخان الكثيف منها

ونقل بيان لقيادة الشرط

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