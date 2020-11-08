عارض جديد ..أول علامات الإصابة بفيروس كورونا

2020/11/08 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا زالت الدراسات متواصلة حول فيروس

كورونا، الأمر الذي ساعد العلماء

والباحثين على اكتشاف مزيدا من الأعراض

التي يسببها الفيروس .

أظهرت دراسة حديثة، أن هناك أحد الأعراض

المخيفة الفريدة التي يمكن أن تكون

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