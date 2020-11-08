2020/11/08 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الاحد، من ضبط حاوية بداخلها معسل اركيلة الممنوع من الاستيراد والمعد للتهريب.وذكرت المنافذ في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، انه “تم ضبط الحاوية وفقاً لمعلومات جهاز المخابرات والتي تم على إثرها تشكيل لجنة برئاسة مديرية المنفذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاوية بداخلها مادة مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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