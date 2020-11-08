2020/11/08 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية الطرق والجسور في كربلاء المقدسىة، الاحد، عن استئناف العمل بعدد من الشوارع في ناحية الخيرات بتكلفة بلغت 981 مليون مقسمة على ثلاثة مشاريع.وقال المشرف على هذه المشاريع ثائر حسن في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مديرية الطرق والجسور في كربلاء اتستأنفت العمل بعدد من الطرق في ناحية الخيرات بتكلفة بلغت 981 مليون ضمن تخصيصات المحافظة”.واضاف حسن ان “المشاريع تتمثل بتكلمة طريق أم جدر- الفيادة بطول بكلفة 654 مليون، وطريق آل عجة بكلفة 177 مليون، وطريق آل واوي بطول بكلفة 150 مليون، وتنفذ من قبل قسم التنفيذ المباشر في المحاظة”.واشار الى ان “العمل يتضمن رفع تعارضات دائرتي الماء والكهرباء، وأعمال فتح المسار وقشط وتسوية وحدل الارض واعمال الدفن بالتراب”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. استئناف العمل بعدد من الطرق في ناحية الخيرات بكلفة 981 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. استئناف العمل بعدد من الطرق في ناحية الخيرات بكلفة 981 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).