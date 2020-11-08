نائب يكشف عن آخر المقترحات بشان قانون المحكمة الاتحادية

2020/11/08 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، اليوم الاحد، عن اخر المستجدات بشأن قانون المحكمة الاتحادية، لافتاً الى ان القوى السياسية اقترحت ضمان اغلبية القضاة في المحكمة.وقال فدعم في تصريح صحفي،ان “الخلاف الابرز بين القوى السياسية بشان المحكمة الاتحادية يتمحور حول عدد القضاة وضمان عدم تفرد مكون دون اخر في قرار […]

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