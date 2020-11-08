وزارة النقل: شركة دايو طلبت إعادة المفاوضات بشأن مشروع الفاو الكبير

2020/11/08 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة النقل بأن شركة دايو الكورية طلبت إعادة المفاوضات مع الوزارة لعقد اتفاق جديد بشأن كلفة مشروع ميناء الفاو ومدة إنشائه.

وقال مدير إعلام وزارة النقل فالح هادي، في تصريح، أن الشركة الكورية عملت على التفاوض مرة أخرى من أجل إتمام توقيع العقد، لافتاً إلى أنه كان من المقرر توقيع العقد خلال هذه الأيام، ولكن سيجري تأخيره لفترة بسبب المفاوضات الجديدة، وبعد ذلك يتم توقيع العقد، وستحسم نتائج هذه المفاوضات في الأيام المقبلة.

وأضاف، أن الوزير رفض أي تغيير في العقد، ورفض مطالب الشركة الكورية، وكانت هناك نية للتوجه إلى شركات صينية أخرى بعد إلغاء العمل معهاالتعاقدات.

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