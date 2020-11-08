هيئة النزاهة: 96 بالمئة من الوزراء والنوَّاب كشفوا عن ذممهم الماليَّة

2020/11/08 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نسبة استجابة الوزراء وأعضاء مجلس النوَّاب في الدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى ارتفاع نسبة المفصحين عن ذممهم المالية من أعضاء مجلس النوَّاب الى أكثر من ستة وتسعين بالمئة، مُبيِّنةً أن جهود الهيئة أثمرت عن ارتفاع ملحوظ وغير مسبوقٍ في نسبة استجابة المكلفين مقارنةً بالأعوام السابقة.وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام الماضي عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها بعد ان أقره مجلس النواب، طبقاً لأحكام الدستور، وحدَّدت المادَّة السادسة عشر منه المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية، ومنهم الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

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