صالح لوزير التخطيط: أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادية ودعم القطاع الخاص

2020/11/08 | 14:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.

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