جدار ترامب مع المكسيك.. ما مصيره بعد فوز بايدن؟

2020/11/08 | 14:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} من القضايا المثارة في حال تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أميركا، قضية الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك والذي أثار الكثير من الجدل عندما اعتبره الرئيس الحالي دونالد ترامب أحد أولويات إداراته عقب فوزه بانتخابات العام 2016.

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