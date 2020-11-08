رئيس الجمهورية يؤكد لوزير التخطيط أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادية ودعم القطاع الخاص

2020/11/08 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على أهمية وضع خطط الإصلاح الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.

وذكر بيان عن مكتب صالح أن الاخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير التخطيط خالد بتال النجم”.

وشدد رئيس الجمهورية على “أهميّة دور وزارة التخطيط بكافة تشكيلاتها في رسم استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجه الخصوص وضع خطط الإصلاحات وتطوير السياسات الاقتصادية طبقاً للمتغيرات، إلى جانب تنمية الموارد البشرية وإجراء البحوث والدراسات لتحديد الأوليات في تنفيذ المشاريع وفق حاجة المواطنين إليها”.

ولفت الرئيس إلى ضرورة “إعداد الخطط والبرامج في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الإحصاءات والبيانات التي يرتبط بها عمل مؤسسات الدولة في القيام بالمهام المنوطة بها، وأهمية إصلاح القطاعين العام والخاص وتذليل المصاعب التي تقف أمام ذلك، وإعداد البرامج الكفيلة لمعاجلة وتخفيف مشاكل البطالة والفقر”.

واستمع برهم صالح من الوزير إلى إيجاز حول سير عمل الوزارة والمهام التي تعكف عليها، الى جانب خططها المستقبلية في رفع مستوى أداء مؤسسات الدولة نحو نتائج أفضل.

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