كلوب ينفي احتكار المنافسة بين فريقين على لقب الدوري الممتاز

2020/11/08 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول لكرة القدم إن السباق على لقب البطولة مفتوح أمام جميع الفرق هذا الموسم رافضا ما يتردد من تكهنات عن أن المنافسة تقتصر على حامل اللقب ومانشستر سيتي.

وسيطر سيتي وليفربول على اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة.

وحصد فريق كلوب اللقب في الموسم الماضي متفوقا بفارق 18 نقطة على ملاحقه المباشر سيتي، ويبدو أن الفريقين سيتنافسان من جديد على اللقب في الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية: “نعم كان التنافس دوما كذلك (بين أكثر من فريقين)”.

وأضاف كلوب: “في العام الماضي كان التنافس على اللقب حتى نقطة معينة بين ثلاثة فرق على الأقل..



ليس هناك شيء مضمون، لا أرى أننا واحد من الفريقين، أرى أننا فريق يتعين عليه القيام بالكثير من أجل تحقيق النجاح”.

وأردف المدرب الألماني قائلا: “إذا نظرنا إلى الوضع في العامين الماضيين فإنه كان رائعا بالنسبة للفريقين..



لكن هذا لا يعني أننا نضمن تكرار ذلك في العام الحالي مرة أخرى.



الكل أمامه فرصة”.

ويعتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أيضا أن السباق على اللقب سيكون مفتوحا ولن يقتصر على فريقين فقط.

ويتقاسم ليفربول صدارة الدوري متخلفا بفارق الأهداف عن ساوثهامبتون وستكون لديه فرصة للانفراد بالصدارة في وقت لاحق من الأحد عندما يواجه سيتي صاحب المركز 12.



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