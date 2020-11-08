الموارد المائية: خزين المياه الجوفية لايتيح التوسع للاستثمار الزراعي

2020/11/08 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اكدت وزارة الموارد المائية،اليوم الاحد، ان خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة ولايتيح التوسع للاستثمار الزراعي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"ما يرد في وسائل الاعلام عن توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والاقليميين لاستثمارالمياه الجوفية وخاصة للاغراض الزراعية التي تحتاج الى الكثير من المياه بدون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر".

واضاف ،أن"خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا يتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي ، مبيناً، أن الخزين الستراتيجي هو حصة اجيال المستقبل من ثروة العراق المائية وكذلك هو خزين حيوي لتلبية الاحتياجات لمياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وشح المياه اللذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية و تزايد عدد سكان العراق".

ودعت الوزارة بحسب البيان" المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق مع الوزارة لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام وتحقيق الرفاه لابناء شعبنا العزيز".

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