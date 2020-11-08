الانبار:شركات عالمية لبناء الخط النفطي بصرة ـ عمان

2020/11/08 | 14:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز عن تقديم عروض من شركات عالمية الى وزارة النفط لبناء خط “الانبوب الاستثماري” لنقل النفط الخام من البصرة الى عمان.

وقال الطرموز في بيان له ان تلك الشركات بانتظار موافقة الوزارة على اختيار واحدة منها للمباشرة ببناء هذا المشروع الاستراتيجي الذي ينقل يوميا مليوني برميل الى عمان،لفتح منافذ تصديرية جديدة للعراق وبناء امال في دفع عجلة النشاط الاقتصادي الى الامام.

وبين بان هذا الخط سيفتح افاق نفطية للبلد من اجل فتح اكثر من منفذ للتصدير ولايبقى محصوراً بين البصرة وميناء جيهان التركي،مشيراً الى ان هذا المشروع الذي يبلغ طوله 1700 كم،وينفذ على مرحلتين الاولى تمتد من البصرة إلى حديثة بطول 700 كم وتنفذه وزارة النفط والثانية تمتد من حديثة إلى أن ينتهي في ميناء العقبة بطول 1000 كم ينفذ من قبل شركات استثمارية،بكلفة تتراوح مابين 16 ـ 18 مليار دولار.

واكد ان هذا الخط الذي سينفذ خلال 3 سنوات من تاريخ احالته،سيسمح بتسويق النفط العراقي الى جميع الموانئ العالمية،وتنقل ملكيته بعد 20 عاما الى الحكومتين العراقية والاردنية كل لها الجزء الواقع في أراضيها.

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