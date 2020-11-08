بالصور.. عودة خيام الاعتصام أمام بوابة مبنى محافظة ذي قار

2020/11/08 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

نصب متظاهرو ذي قار، الأحد ‏08‏/11‏/2020، سرادق الاعتصام أمام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "عددا من متظاهري محافظة ذي قار، نصبوا سرادق الاعتصام أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ، ناظم الوائلي".

وتشهد محافظة ذي قار، تظاهرات بين فترة وأخرى، للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين.





يتبع.



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