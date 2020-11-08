أول تعليق من ظريف على ’’خسارة’’ ترامب بالانتخابات

2020/11/08 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الايرانية، جواد ظريف، اليوم الاحد (8 تشرين الثاني 2020)، إن الشعب الامريكي أعلن عن موقفه، مشيراً الى ان العالم يراقب ما ستفعله الادارة الجديدة للبيت الابيض.

وجاء في تغريدة ظريف، على حسابه الشخصي في تويتر: "لقد قال الشعب الأمريكي كلمته، والعالم ويراقب ما إذا كان القادة الجدد سيتخلون عن التنمر الكارثي الخارج عن القانون للنظام المنتهية ولايته - ويقبلون التعددية والتعاون واحترام القانون".

واضاف "الأفعال هي الأكثر أهمية"، قائلاً ان "موقف إيران يتضمن: الكرامة والمصلحة والدبلوماسية المسؤولة".

قبل ذلك، نقلت وسائل إعلام رسمية في إيران عن الرئيس حسن روحاني قوله، بعد إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، إنه يتعين على الإدارة الأمريكية الجديدة اغتنام الفرصة لتصحيح أخطاء الرئيس دونالد ترامب.

وقال روحاني: ”عارض الشعب الأمريكي سياسات ترامب الضارة، على الإدارة الأمريكية القادمة اغتنام الفرصة لتصحيح أخطاء الماضي، إن إيران تحبذ دوما التواصل البناء مع العالم“.

وتعهد بايدن بانضمام بلاده مجددا إلى اتفاق إيران النووي، الذي أبرم عام 2015 مع ست قوى عالمية والذي أقرته واشنطن عندما كان بايدن نائبا للرئيس الأمريكي، وذلك إذا عادت إيران للالتزام به.

وارتفعت حدة التوترات بين الطرفين منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات التي قوضت الاقتصاد الإيراني.

وفي رد على ذلك، عملت طهران على خفض التزامها بالاتفاق تدريجيا، إلا أن قادة البلاد قالوا إنها خطوات يمكن التراجع عنها إذا احترمت المصالح الإيرانية.

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