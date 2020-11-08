نيجيرفان بارزاني يهنئ بايدن: أتطلع إلى العمل لتعزيز شراكتنا

2020/11/08 | 14:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد هنأ رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما تطلع الى العمل لتعزيز الشراكة الثنائية.وغرد بارزاني عبر “تويتر”، بالقول “تهانيّ القلبية إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس على نصرهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.وأضاف، “أتطلع إلى العمل سويةً بهدف …

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