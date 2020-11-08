الفتح يطالب الحكومة بحلول تؤمّن الرواتب ولا تثقل الدولة بالديون

2020/11/08 | 14:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالب تحالف الفتح، اليوم الاحد، الحكومة العراقية بتقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب، ولا تثقل خزينة الدولة بالديون.وقال التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نتابع بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك”.وأضاف، “على الحكومة تقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب …

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