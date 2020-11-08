وفد وزاري سعودي يصل العراق اليوم

2020/11/08 | 14:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصل وفد سعودي يتشكل من أعضاء مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأحد، الى العاصمة العراقية بغداد، للقاء رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" وورئيس مجلس ا...

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