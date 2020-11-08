2020/11/08 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وصل المنتخب العراقي للشباب، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراتين وديتين الشهر الجاري.وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان مقتضب، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: إن “منتخبنا للشباب يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك تحضيراً لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب شباب قطر بالثاني عشر والخامس عشر من الشهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب الوطني للشباب يصل الدوحة لخوض مباراتين ضد قطر المركز الخبري الوطني.

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