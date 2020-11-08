تحالف الفتح يؤكد دعمه لاجراءات الحكومة لتوفير الرواتب بحلول واقعية لاتثقل خزينة الدولة بالديون

2020/11/08 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح دعمه لاجراءات الحكومة

لتوفير الرواتب بحلول واقعية لاتثقل

خزينة الدولة بالديون.

وذكر بيان للتحالف تابعته وكالة نون

الخبرية : " نتابع بصورة متواصلة كافة

الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعا

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