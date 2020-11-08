بالوثيقة :جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد يخلو من التصويت على مشروع قانون الاقتراض المالي

2020/11/08 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

عن جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد

الاثنين .

ويتضمن جدول الأعمال انضمام العراق الى

عدد من الاتفاقيات، من دون الاشارة الى

التصويت على مشروع الاقتراض الداخلي

لسد ا

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