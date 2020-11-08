عاجل .. بدء اجتماع اللجنة العراقية السعودية العليا

2020/11/08 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النفط حرص الحكومة على تعزيز

العلاقات الثنائية مع الاشقاء في

المملكة العربية السعودية في جميع

المجالات ومنها الاقتصادية

والاستثمارية ، والنفط والطاقة

والصناعة والزراعة والصحة والتعليم

والبيئة

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