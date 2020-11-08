تخفيض عقوبة سجن  الصحافي  الجزائري عبد الكريم زغيلاش

2020/11/08 | 14:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت محكمة الاستئناف في قسنطينة في شمال شرق الجزائر الأحد، عقوبة السجن على الصحافي والناشط من أجل الديموقراطية عبد الكريم زغيلاش، من عامين مع النفاذ إلى عام واحد يشمل ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بحسب منظمة للدفاع عن المعتقلين.

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