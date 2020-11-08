تعد الدقائق للتخلص منه!.. الـ ''ديلي ميل'' تكشف عن صدمة جديدة يواجهها ترمب من زوجته

2020/11/08 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

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منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مقربون من زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترمب، ان الاخيرة "تعد الدقائق" لتحصل على الطلاق من زوجها بعد خسارته الانتخابات الأميركية.

وزعمت المساعدة السابقة للسيدة الاولى في الولايات المتحدة، ستيفاني وولكوف، أن ميلانيا تفاوضت على خطة ما بعد الزواج، لمنح ابنهما بارون حصة متساوية من ثروة ترمب.

وأضافت وولكوف أن الزواج بين ترامب وميلانيا كان زواجا تبادليا (مبني على تبادل الخدمات والمصالح)، مبينة ان الزوجين كانت لديهما غرف نوم منفصلة في البيت الأبيض.

فيما اشار زميل ميلانيا السابق أوماروزا مانيغولت نيومان الى أن زواجها من ترمب الذي استمر 15 عاما قد انتهى فعليا"، مضيفا ان "ميلانيا تعد كل دقيقة حتى يترك ترمب منصبه كرئيس للبلاد لتتمكن من الحصول على الطلاق".

وأضاف ان "ميلانيا لم تحاول في وقت سابق التخلص من الإذلال ومغادرة البيت الابيض أثناء وجود ترمب في منصبه، لتخوفها من معاقبتها".

وكان ترمب قد وقع اتفاقية مع زوجته السابقة مارلا مابلز تمنعها من نشر أي كتاب أو إجراء مقابلات تنتقده، فيما رجحت المحامية كريستينا بريفيت، أن ميلانيا وافقت على قانون مماثل يمنعها من التحدث ضد ترمب.

المصدر: ديلي ميل

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