الموارد تحذر من الاستثمار الزراعي في صحراء العراق لمحدودية المياه الجوفية

2020/11/08 | 15:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الموارد المائية، الاحد، إن خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا يسمح بالتوسع الهائل للاستثمار الزراعي.

واوضحت الوزارة في بيان تلقته قناة (7sky) الفضائية أنه “يرد في وسائل الاعلام توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والاقليميين لاستثمار المياه الجوفية وخاصة للأغراض الزراعية التي تحتاج الى الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر”.

واشار بيان الوزارة الى ان “خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي وان الخزين الاستراتيجي هو حصة اجيال المستقبل من ثروة العراق المائية وكذلك هو خزين حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وشح المياه الذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية و تزايد عدد سكان العراق”.

ودعت الوزارة، “المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق مع الوزارة لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروت العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام وتحقيق الرفاه لأبناء شعبنا العزيز.

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