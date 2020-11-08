شمول الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم الى الدراسات المسائية

2020/11/08 | 15:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شمول الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم للقبول في الدراسات المسائية بالجامعات العراقية.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن ضوابط التقديم على الدراسات المسائية نصت على قبول الــــ (10%) الأوائل من خريجي السنوات السابقة من المعاهد للدراسة المسائية …

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