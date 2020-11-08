التعليم العالي تفتح أبواب الدراسات المسائيّة أمام الأوائل من خريجي المعاهد

2020/11/08 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، شمول الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم للقبول في الدراسات المسائية بالجامعات العراقية.



وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2020)، إن "ضوابط التقديم على الدراسات المسائية نصت على قبول الــــ (10%) الأوائل من خريجي السنوات السابقة من المعاهد للدراسة المسائية للقبول في الكليات حسب التخصصات المتناظرة والقريبة".

وأضاف، أن "السقف الزمني للتقديم يستمر شهرا واحدا ابتداء من تاريخ 2020/11/10".

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