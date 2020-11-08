وزير النقل: المفاوضات مستمرة مع دايو عن ميناء الفاو وسنعلن تفاصيل العقد للشعب

2020/11/08 | 15:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جهته اكد الوزير على ان وزارته جادة في اكمال هذا المشروع لأهميته الاقتصادية للبلد ، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الشركة الكورية بنفس الاتجاه ، وسيتم الاعلان عن تفاصيل العقد بكل شفافية للشعب العراقي ".

ترأس السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , اليوم الاحد 8- تشرين الثاني 2020 ، اجتماعا موسعا للجنة الاعمار والخدمات النيابية بحضور عدد من السادة نواب اللجان النيابية ووزير النقل السيد ناصر حسين بندر ، وعدد من مسؤولي الوزارة ، لبحث ملف مشروع الفاو الكبير .

وقال الكعبي ان ميناء الفاو يعد من بين اهم الملفات حساسية واكثرها اهمية للدولة والشعب العراقي ، فهو يمثل واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى و شريان اساس للعراق بعد النفط ، فضلا عن كونه نقطة انطلاق على التجارة مع العالم الخارجي ، مبينآ ان ما يزيد اهميته هو مشاريع إحياء طريق الحرير والقناة الجافة ، وخط الربط بين الشرق والغرب واهميته هي ليست للإقتصاد العراقي حاليا بل هو لمستقبل اجيالنا بصورة عامة ، ومن هذا المنطلق علينا الاطلاع على كامل تفاصيل هذا الملف وتسليط الضوء على الحقائق كاملة ومعرفة العراقيل التي تواجه هذا المشروع , لنعمل سوية على تذليلها بشكل سريع وضمان اتمام المشروع بأسرع وقت ممكن والسعي التام لإنجازه ليكون بمستوى الموانئ العالمية .

من جهته اكد الوزير على ان وزارته جادة في اكمال هذا المشروع لأهميته الاقتصادية للبلد ، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الشركة الكورية بنفس الاتجاه ، وسيتم الاعلان عن تفاصيل العقد بكل شفافية للشعب العراقي ".

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المضي قدما بإتمام المشروع كونه يمثل مطلبا اساسيا للشعب ولمستقبل الاجيال القادمة".

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